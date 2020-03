Grécka polícia opäť zasahovala proti migrantom na tureckej hranici

Atény 6. marca (TASR) – Grécke úrady dnes použili slzotvorný plyn a vodné delá, aby odrazili pokus migrantov dostať sa do krajiny zo susedného Turecka, informovala agentúra AP.



Voči migrantom na druhej strane hranice zasahovali aj tureckí policajti, ktorí sa snažia brániť zatláčaniu migrantov naspäť na územie Turecka. Smerom na grécku stranu hranice opakovane vystreľovali granáty so slzotvorným plynom.



Do východného Grécka sa z Turecka v súčasnosti snažia dostať tisíce migrantov a utečencov. Ankara minulý týždeň migrantom umožnila, aby sa presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom, ktoré sú členské krajiny Európskej únie. Stalo sa tak napriek záväzku Turecka vyplývajúceho z dohody s EÚ, že migrantov ponechá na svojom území.



Turecko, na ktorého území je 3,6 milióna sýrskych utečencov a čelí ďalšiemu ich prílevu v dôsledku prudkého zintenzívnenia bojov v severozápadnej provincii Idlib, tvrdí, že viac ich už nemôže prijať a sťažuje sa, že poskytovaná pomoc EÚ zaostáva za potrebami utečencov.



Grécko a EÚ obviňujú Turecko, že otvorením hraníc vydiera Brusel, aby poskytol viac peňazí na riešenie migračnej krízy a podporil geopolitické ciele Ankary v sýrskom konflikte.



Grécki policajti a vojaci sa snažia nápor migrantov zastaviť priamo na hraniciach. Vo štvrtok uviedli, že sa im celkovo podarilo zatlačiť už takmer 35 000 migrantov a utečencov.



Turecko rozmiestnilo na pozemných hraniciach s Gréckom približne 1000 ozbrojených príslušníkov špeciálnych policajných síl. Ich úlohou je brániť Grécku v zatláčaní migrantov naspäť na turecké územie.



Prezidenti Ruska a Turecka, Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan, sa vo štvrtok dohodli na prímerí v provincii Idlib, ktoré vstúpilo do platnosti o polnoci na piatok miestneho času.