Grécka polícia podnikla raziu na železničnej stanici v Larise

Atény 3. marca (TASR) - Grécka polícia uskutočnila v piatok raziu na železničnej stanici v meste Larisa v rámci vyšetrovania utorkovej čelnej zrážky dvoch vlakov, ktorá si vyžiadala 57 obetí na životoch. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia prostredníctvom svojho hovorcu uviedla, že v rámci razie zhabala "všetky dokumenty, ktoré môžu pomôcť vyšetrovaniu" tragickej vlakovej nehody. Podľa zdroja z prostredia súdu išlo aj o zvukové záznamy, dokumenty a ďalší materiál.



V krajine sa medzitým stupňuje hnev v súvislosti s nedostatkami a zlyhaniami, ktoré na základe priznania úradov viedli k čelnej zrážke osobného a nákladného vlaku.



Osobný vlak bol na ceste z metropoly Atény do Solúnu, nákladný vlak išiel opačným smerom a v utorok krátko pred polnocou sa zrazili pri Larise. Vo vlaku sa viezlo množstvo študentov, ktorí sa vracali do Solúna po predĺženom prázdninovom víkende.



Prednosta železničnej stanice v Larise priznal čiastočnú zodpovednosť za tragédiu - pustil totiž protiidúce vlaky na tú istú koľaj. Jeho obhajca ale zdôraznil, že pri tragédii boli v hre aj iné faktory.



Odborári tvrdia, že nehode by zrejme mohli zabrániť automatické traťové bezpečnostné systémy. Za to, že tam nainštalované neboli, nesie zodpovednosť hneď niekoľko po sebe nasledujúcich vedení železničnej spoločnosti.



V Solúne sa vo štvrtok večer zišlo na protestnom zhromaždení približne 2000 ľudí. Reagovali na priznanie úradov, že k tragickej nehode prispeli nedostatky vo fungovaní štátnej správy. Polícia pre AFP uviedla, že demonštrácia vyústila do násilností.