Grécka polícia použila proti protestujúcim migrantom slzotvorný plyn

Atény 12. septembra (TASR) - Grécka poriadková polícia v sobotu použila slzotvorný plyn proti protestujúcim migrantom. Tí sú už štyri dni bez prístrešia a pravidelného prísunu vody a potravín v dôsledku požiaru v najväčšom európskom tábore pre migrantov Moria na ostrove Lesbos. Informovala o tom agentúra AFP.



Protestujúci migranti v sobotu volali po slobode a držali tabuľky s nápismi "Nechceme opäť ísť do pekla, akým bola Moria" či "Počujete nás, pani Merkelová?", informovala agentúra Reuters.



Keď sa však migranti pokúsili prejsť po ceste, ktorá vedie k prístavu hlavného mesta Mytilini, policajti proti nim použili slzotvorný plyn, čím sa konfrontácia skončila.



Stovky žiadateľov o azyl chcú ostrov opustiť, medzičasom však začala výstavba nového stanového tábora.



"Dnes začnú žiadatelia o azyl prichádzať do stanov, do bezpečných podmienok," uviedol grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis.



Chronicky preplnenú Moriu požiar takmer celú zničil. Tábor bol prechodným domovom pre približne 12.700 ľudí, vrátane zhruba 4000 maloletých, prevažne zo Sýrie a Afganistanu, čo viac ako štvornásobne prevyšovalo jeho kapacitu. V tábore navyše minulý týždeň zaviedli karanténu, keď tam zaznamenali prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Pri následnom testovaní identifikovali najmenej 35 nakazených migrantov. V zmätku, ktorý vznikol v dôsledku požiaru, však s nimi úrady stratili kontakt, píše Reuters.



Nespokojní utečenci usporiadali krátky protest na ceste do hlavného mesta Mytilini aj v piatok. Požadovali povolenie na odchod. Protestujúci tlieskali, spievali a tancovali. Niektorí držali tabuľky s textom, v ktorom žiadali o pomoc Nemecko. Protest prebehol podľa agentúry AP pokojne.