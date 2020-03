Grécka polícia použila slzotvorný plyn na migrantov z Turecka

Solún 18. marca (TASR) - Na gréckej hranici s Tureckom došlo v stredu ráno k potýčkam migrantov s políciou. Skupina zhruba 500 migrantov sa totiž pokúšala zdolať hraničné oplotenie a preniknúť do Grécka, informuje agentúra AP.



Grécka polícia uviedla, že na migrantov, ktorí sa snažili preniknúť cez zábranu južne od hraničného priechodu Kastanies, použila slzotvorný plyn. Dodala, že rovnako voči migrantom zasahovala aj turecká polícia, ktorá striekala slzotvorný plyn smerom ku gréckej hranici. Potýčky začali zhruba o 02.00 h nadránom a trvali približne dve hodiny.



Situácia medzi Gréckom a Tureckom a aj EÚ a Tureckom sa výrazne vyhrotila po tom, čo turecký prezident Recep Tayip Erdogan koncom februára oznámil, že turecké úrady nebudú brániť migrantom pri vstupe do Únie. Stalo sa tak aj napriek záväzku Ankary vyplývajúceho z dohody s EÚ z roku 2016, že migrantov ponechá na svojom území.



Po Erdoganovom oznámení sa tisíce migrantov presunuli na grécko-turecké pozemné hranice alebo sa pokúsili preplávať Egejské more a dostať sa na najbližšie grécke ostrovy.



Grécko na túto situáciu zareagovalo nasadením vyše 35.000 policajtov pozdĺž pozemnej hranice s Tureckom, ktorí proti migrantom snažiacim sa o prechod do krajiny neváhajú použiť slzotvorný plyn a vodné delá. Oba štáty sa zároveň navzájom obviňujú zo šírenia dezinformácií o tom, čo sa naozaj deje v pohraničí.



Na grécko-tureckých hraniciach sa do dnešných dní stále nachádza zhruba 2000 migrantov, uvádza agentúra AP.