Grécka polícia rozbila 21-členný gang mladých vreckárov

Atény 5. novembra (TASR) - Dovedna 21 mladých ľudí, patriacich do gangu vreckárov, zadržali v Aténach, oznámila v utorok grécka polícia. Od začiatku roka sa gangu pripisuje prinajmenšom 129 krádeží, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Celkovo identifikovala grécka polícia 48 členov tejto zločineckej skupiny, z ktorých 11 je v súčasnosti vo väzení. Mnohí z domnelých zlodejov sú podľa medializovaných správ ešte neplnoletí, pričom viacerí z nich už boli v minulosti usvedčení z trestného činu. Podľa polície sa teraz budú zodpovedať nie len za krádeže, ale aj za založenie zločineckej organizácie.



Gang bol aktívny najmä na turistami vyhľadávaných miestach v Aténach, ako napríklad v Starom meste, námestí Syntagma v centre, či aj v metre.



Mladíci sa údajne správali mimoriadne agresívne, vrážali v dave do nič netušiacich ľudí, odvádzali ich pozornosť a následne ich okrádali. V niektorých prípadoch dokonca svojim obetiam aj strhávali z krku náhrdelníky zo zlata.



Dokazovanie ich viny zrejme umocní skutočnosť, že sa úspešnými krádežami chválili na sociálnych sieťach. Predmetné fotografie, na ktorých sú mladíci so zlatými šperkami, zväzkami bankoviek či zbraňami, zverejnili grécke noviny Proto Thema.



Podľa vyjadrenia polície bol pri raziách proti gangu zadržaný aj mladík, ktorý v lete vyvolal rozruch, keďže ho pri jednej z krádeží náhodou zachytila televízia Skai TV. Stalo sa tak na mestskej pláži v Aténach, kde spravodajca tejto televízie robil práve reportáž. Kamera však v pozadí zachytila, ako mladík strhol z krku staršej ženy zlatú retiazku a utekal s ňou preč.