Grécka polícia rozbila skupinu pašerákov kokaínu
Autor TASR
Atény 17. decembra (TASR) - Grécka polícia v stredu oznámila, že rozbila rozsiahlu drogovú sieť, ktorá do Európy pašovala kokaín. Po víkendovej razii neďaleko francúzskeho pobrežia zadržali desať ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Grécky minister civilnej ochrany Michalis Chrisochoidis novinárom povedal, že operáciu Atény vykonali v spolupráci s francúzskym námorníctvom a americkou protidrogovou agentúrou DEA.
Grécka polícia v nedeľu zaistila na gréckom rybárskom plavidle podľa odhadov 3,7 až 4,7 ton kokaínu. Podľa nej drogy na loď naložili na začiatku decembra v blízkosti karibského ostrova Martinik.
Polícia sledovala sieť, ktorú tvorili predovšetkým Gréci, už od októbra minulého roka. Skupina na pašovanie využívala rybárske lode, ktoré sa zdali byť zapojené do komerčného rybolovu v medzinárodných vodách.
Drogy sa na tieto plavidlá dostali pomocou tzv. materskej lode. Z rybárskych lodí boli následne preložené na jachty. V niektorých prípadoch vyložila skupina náklad s drogami v blízkosti európskeho pobrežia, kde ho vyzdvihli potápači.
Polícia hľadá ďalších podozrivých v Latinskej Amerike, Afrike a Európskej únii. Výnosy drogovej siete sa odhadujú na viac ako 100 miliónov eur, dodala polícia.
