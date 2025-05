Grécka polícia vyšetruje gang podozrivý z obchodovania s ľuďmi

Atény 22. mája (TASR) - Grécka polícia zadržala 20 osôb podozrivých z členstva v gangu, ktorý obchodoval s ľuďmi. Podľa gréckeho verejnoprávneho rozhlasu ERT je zodpovedný za viac ako 500 prípadov nelegálneho vstupu migrantov do Európy, píše o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Členovia gangu údajne pochádzajú zo Sýrie a Egypta a vďaka svojim aktivitám zarobili približne štyri milióny eur. Podľa gréckych orgánov predávali migrantom falošné pasy podľa ich kvality aj za viac ako 4000 eur. Vodca skupiny bol podľa správy gréckej polície jedným zo zadržaných.



Vyšetrovatelia urobili razie na niekoľkých miestach v okolí Atén, ktoré slúžili aj na falšovanie cestovných dokladov. Okrem pečiatok polícia zaistila aj viacero sfalšovaných pasov a veľký objem peňazí či technické vybavenie.



Agentúra DPA pripomína, že prisťahovalci z Blízkeho východu a Afriky prichádzajú na územie Grécka takmer každý deň a mnohí z nich sa chcú dostať do iných štátov Európskej únie. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo doposiaľ v tomto roku do Grécka približne 12.800 migrantov.