Grécka polícia vyšetruje úmrtie migranta vo väzbe

Atény 27. septembra (TASR) - Grécke úrady vyšetrujú úmrtie pakistanského migranta, ku ktorému došlo vo väzbe na policajnej stanici v centre Atén. Vyšetrovanie podnietili fotografie jeho tela pokrytého modrinami, ktoré sa šíria na internete. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Snímky zverejnilo grécke antifašistické hnutie Keerfa. Zároveň uviedlo, že 37-ročný doručovateľ Mohammad Kámrán Asik bol po niekoľkých dňoch zadržiavania na aténskej policajnej stanici "umučený na smrť". Štátnu príslušnosť muža úrady dosiaľ nezverejnili, v správach miestnych médií sa však uvádza, že išlo o Pakistanca. Podľa príbuzných bol otcom troch detí a uplynulých 20 rokov žil v Grécku, pričom mal platné povolenie na pobyt.



Samotná polícia informovala, že Asika zadržala 18. septembra po tom, ako sa po prenasledovaní ženy pokúsil vlámať do obytného bloku. Podľa jej vyhlásenia bol v tom čase zranený a opitý. Pri zatýkaní údajne kládol odpor. Práve za toto kladenie odporu a tiež spôsobenie škody na cudzom majetku ho ešte v ten istý deň odsúdili na niekoľko mesiacov väzenia. V súvislosti s prenasledovaním však naňho nebola podaná žaloba. Zadržiavali ho na policajnej stanici, odkiaľ ho neskôr mali previezť do väznice.



Vo väzbe sa podľa polície dostal do potýčky s inými zadržanými, a preto ho premiestnili do iného priestoru policajnej stanice, ktorý nie je monitorovaný kamerovým systémom. Jeho bezvládne telo tam 21. septembra našiel službukonajúci policajt. Príčina jeho smrti dosiaľ nie je známa a polícia ju vyšetruje.



Právna zástupkyňa mužovej rodiny Maria Sfetsová však tvrdí, že Asika zadržali už podstatne skôr, a síce 13. septembra. Následne ho podľa nej v rámci väzby premiestňovali na iné stanice bez toho, aby mohol kontaktovať svojich príbuzných či právneho zástupcu. K modrinám zároveň podľa jej slov prišiel až vo väzbe.



Grécke ministerstvo pre ochranu občanov v piatok informovalo, že na policajné vyšetrovanie bude dohliadať ombudsman, aby sa tak predišlo akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s konaním policajtov.