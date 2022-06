Grécka polícia zadržala dovolenkára zo Srbska pre vojnové zločiny

Solún 28. júna (TASR) - Grécka polícia zadržala v pondelok muža zo Srbska, po ktorom pátrali chorvátske úrady v súvislosti s vojnovými zločinmi, ktorých sa mal dopustiť ešte počas občianskej vojny v roku 1991. Informovala o tom agentúra AP.



Grécke úrady spresnili, že 59-ročný muž, ktorého identitu nezverejnili, bol zadržaný po vstupe do Grécka cez severomacedónske hranice. Zadržaný podozrivý bol na ceste na letnú dovolenku, ktorú chcel s manželkou a dcérou stráviť v letovisku na severe Grécka.



Srb bol podľa vlastných slov brancom niekdajšej juhoslovanskej armády a zločiny popiera. Je obžalovaný z podieľania sa na zabití civilistov v čase od 19. augusta do 14. decembra 1991 v chorvátskych mestách Vočin a Hum (vysl.: Chum).



Zadržaného muža previezli do severogréckeho prístavného mesta Solún, kde má predstúpiť pred prokurátora. Chorvátsku žiadosť o jeho vydanie preskúma trojčlenná porota sudcov, ktorá sa podľa očakávania zíde v priebehu budúceho týždňa.



Grécko i Chorvátsko sú členmi Európskej únie.