PROTIDROGOVÁ RAZIA V GRÉCKU: Zadržali Ukrajincov a Izraelčanov

Atény 15. augusta (TASR) - Grécki a izraelskí vyšetrovatelia zadržali osem osôb podozrivých z členstva v gangu, ktorý plánoval z Európy do Izraela pašovať drogy. Oznámila to vo štvrtok grécka polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Medzi zadržanými sú štyria Ukrajinci a štyria Izraelčania; v oboch prípadoch ide o troch mužov a jednu ženu. Polícia pri zásahoch voči nim zaistila aj približne 53 kilogramov MDMA (extázy) a zhruba 50 kilogramov ketamínu, v odhadovanej hodnote 2,5 milióna eur.



Domnelých členov gangu zadržali v stredu neďaleko prístavného mesta Volos v strednej časti Grécka. Drogy prepašovali do Grécka, pričom ich ukrývali v dvoch obytných vozidlách, informovala polícia a zverejnila aj video so zaisteným kontrabandom.



Drogy mali Ukrajinci odovzdať Izraelčanom, ktorí by ich následne na jachte prepravili z Grécka do Izraela. Polícia však celú skupinu zadržala práve v čase, keď si narkotiká odovzdávali. Pátra však po ďalších členoch gangu aj posádke zmienenej jachty, ktorá mala drogy doplaviť do Izraela.