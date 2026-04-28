Grécka polícia zadržala predpokladaného strelca, útočil v Aténach
Autor TASR
Atény 28. apríla (TASR) - Grécka polícia zadržala v utorok 89-ročného muža, ktorý údajne spustil v Aténach streľbu v pobočke sociálnej poisťovne a neskôr aj v budove súdu v centre gréckej metropoly. Pri útokoch utrpeli zranenia najmenej štyri osoby, píše TASR podľa správ agentúry AP a webu eKathimerini.
Televízia ERT informovala, že podozrivého muža zadržali v prístavnom meste Patra, vzdialenom približne 210 kilometrov od Atén. Vypátrali ho v miestnom hoteli.
Strelec spustil v utorok streľbu v sociálnej poisťovni, pričom podľa polície zranil zamestnanca. Útočník z miesta činu ušiel. Predpokladá sa, že ide o toho istého muža, ktorý neskôr strieľal na prízemí v budove súdu v inej časti Atén, kde zranil niekoľko ľudí. Podozrivý z miesta činu ušiel, na mieste činu zanechal svoju zbraň.
Na záberoch štátnej televízie ERT News vidieť záchranárov, ako z budovy súdu niesli na nosidlách do sanitiek najmenej troch ľudí. Podľa stanice Sky News utrpeli ľahké zranenia najmenej tri zamestnankyne súdu. Do nemocnice previezli aj ďalšiu zamestnankyňu, ktorá podľa gréckych médií neutrpela fyzické poranenia.
Motív streľby dosiaľ nie je známy. ERT informovala, že útočník hodil po streľbe na súde na zem obálky s dokumentami a vyhlásil, že práve tie sú dôvodom jeho konania. Televízia citovala príbuzného strelca, ktorý uviedol, že bol rozrušený z toho, že nedostal dôchodok.
