Grécka polícia zadržala tri osoby v spojitosti s pašovaním migrantov

Grécko 27. novembra (TASR) - Grécka polícia zadržala tri osoby podozrivé z pašovania ľudí a pátra po ďalších 17 údajných spolupáchateľoch. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Podľa tamojších úradov títo pašeráci, ktorí podľa ich tvrdení pochádzajú z rôznych krajín, systematicky privádzali migrantov do Grécka z Turecka cez pohraničnú rieku Evros.



Členovia gangu vyzdvihli migrantov po prekročení hraníc a na prenajatých vozidlách ich odviezli do západnej časti Grécka, aby sa odtiaľ dostali do strednej Európy. Za každú osobu museli zaplatiť od 2000 do 3000 eur.



Pašerácke gangy opakovane privádzajú cez rieku Evros migrantov, ktorí sa snažia nelegálne dostať do Grécka. Ak sa im podarí doraziť do ich cieľovej krajiny EÚ a požiadať tam o azyl, nemôžu byť poslaní naspäť do Grécka, pretože nemajú oficiálnu registráciu v európskej databáze odtlačkov prstov Eurodac.