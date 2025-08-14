< sekcia Zahraničie
Grécka polícia znemožnila demonštrantom priblížiť sa k izraelskej lodi
Demonštranti držali v rukách svetlice a mávali palestínskymi vlajkami. Za kordón vytvorený autobusmi poriadkovej polície sa však nedostali.
Autor TASR
Atény 14. augusta (TASR) - Stovky ľudí sa vo štvrtok ráno zišli v najväčšom gréckom prístave v meste Pireus pri Aténach na protest proti priplávaniu izraelskej výletnej lode. Polícia však oblasť uzavrela a demonštrantom zabránila v tom, aby sa k lodi priblížili, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Demonštranti držali v rukách svetlice a mávali palestínskymi vlajkami. Za kordón vytvorený autobusmi poriadkovej polície sa však nedostali.
Obdobné protesty proti výletnej lodi Crown Iris prebiehajú v ostatných týždňoch na gréckych ostrovoch i v prístavných mestách, respektíve pozdĺž trasy tohto plavidla. Na niektorých z nich došlo aj k potýčkam. Akcie sú zamerané proti izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy.
Ich organizátori tvrdia, že medzi pasažiermi plavidla sú aj izraelskí vojaci, ktorí sú práve mimo služby. „Nie sú tu vítaní a nemajú tu čo robiť,“ povedal Markos Bekris, jeden z organizátorov štvrtkovej akcie v Pireu. „Majú na rukách krv nevinných ľudí a my by sme ich nemali vítať,“ dodal.
Grécko je vyhľadávanou dovolenkovou destináciou pre mnohých Izraelčanov. Pretrvávajúca vojna v Gaze – a celosvetová pozornosť venovaná deštrukcii a žalostnej humanitárnej situácii v tejto palestínskej enkláve – však vyvolala stovky protizraelských protestov v Aténach a ďalších gréckych mestách, ako aj politické spory na domácej scéne. Ľavicová opozícia vyzýva konzervatívnu grécku vládu, aby zastavila obchodnú i vojenskú spoluprácu s Izraelom.
Demonštranti držali v rukách svetlice a mávali palestínskymi vlajkami. Za kordón vytvorený autobusmi poriadkovej polície sa však nedostali.
Obdobné protesty proti výletnej lodi Crown Iris prebiehajú v ostatných týždňoch na gréckych ostrovoch i v prístavných mestách, respektíve pozdĺž trasy tohto plavidla. Na niektorých z nich došlo aj k potýčkam. Akcie sú zamerané proti izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy.
Ich organizátori tvrdia, že medzi pasažiermi plavidla sú aj izraelskí vojaci, ktorí sú práve mimo služby. „Nie sú tu vítaní a nemajú tu čo robiť,“ povedal Markos Bekris, jeden z organizátorov štvrtkovej akcie v Pireu. „Majú na rukách krv nevinných ľudí a my by sme ich nemali vítať,“ dodal.
Grécko je vyhľadávanou dovolenkovou destináciou pre mnohých Izraelčanov. Pretrvávajúca vojna v Gaze – a celosvetová pozornosť venovaná deštrukcii a žalostnej humanitárnej situácii v tejto palestínskej enkláve – však vyvolala stovky protizraelských protestov v Aténach a ďalších gréckych mestách, ako aj politické spory na domácej scéne. Ľavicová opozícia vyzýva konzervatívnu grécku vládu, aby zastavila obchodnú i vojenskú spoluprácu s Izraelom.