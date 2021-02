Grécka spoločnosť odmieta zodpovednosť za znečistenie pobrežia Izraela

Tel Aviv/Atény 24. februára (TASR) - Prevádzkovatelia gréckeho ropného tankera Minerva Helen v stredu odmietli obvinenia, že nesú zodpovednosť za veľký únik ropných látok, ktoré minulý týždeň znečistili značnú časť pobrežia Izraela. Informovala o tom agentúra DPA.



Izraelská štátna vysielacia spoločnosť KAN totiž v pondelok vo svojom spravodajstve uviedla, že Minerva Helen je hlavným podozrivým zo zodpovednosti za ekologickú haváriu.



Prevádzkovatelia tohto plavidla však vo svojom vyhlásení deklarovali, že tanker nevykonával žiadnu operáciu alebo inú činnosť, pri ktorej by mohli byť vypúšťané ropné látky do mora. Posádka 14. februára naložila náklad v egyptskom prístave Sidi Kirajr a plavidlo sa vydalo priamo do španielskej Cartageny. Tam ho v pondelok skontrolovali prístavné úrady, ktoré konštatovali, že tanker je technicky v poriadku a nemali žiadne iné pripomienky.



Šéf izraelského úradu na ochranu prírody a parkov Šaul Goldštajn počas víkendu označil znečistenie pobrežia za "najzávažnejšiu environmentálnu katastrofu v Izraeli za posledných desať rokov". Odhaduje sa, že do mora mohli uniknúť stovky ton ropných látok. Znečistených je okolo 160 kilometrov pobrežia.



Od nedele sú preto v Izraeli pre verejnosť uzavreté všetky pláže. Ropné látky spôsobili aj úhyn mnohých živočíchov vrátane morských korytnačiek.



S odstraňovaním znečistenia začali počas víkendu stovky dobrovoľníkov a príslušníkov armády. Od dechtu sa im doteraz podarilo vyčistiť 55 kilometrov pobrežia.



Dobrovoľníci a vojaci sú pritom ohrození toxickými výparmi: už počas víkendu hospitalizovali niekoľko ľudí, ktorí sa pri čistení nadýchali škodlivín.



Decht z ropnej škvrny sa dostal až na pobrežie v libanonskom meste Týr, kde vo štvrtok začnú s čistiacimi prácami.