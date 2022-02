Grécka stráž objavila telá migrantov, ktorí stroskotali v decembri

Atény 7. februára (TASR) - Grécka pobrežná stráž v pondelok oznámila, že objavila telá migrantov zhruba šesť týždňov po stroskotaní člna, na ktorom sa pokúšali dostať do Európy. Informovala o tom agentúra DPA.



Telá dvoch mužov a jednej ženy boli v pokročilom štádiu rozkladu, uviedli predstavitelia pobrežnej stráže. Grécke úrady sa domnievajú, že ide o migrantov, ktorých nenašli po potopení člna koncom decembra. Od tejto nehody more vyplavilo na brehy egejských ostrovov viacero tiel.



Pri pobreží gréckych ostrovov Folegandros, Paros a Kréta zahynulo po stroskotaní plavidiel približne 30 ľudí, pripomína DPA. Desiatky osôb sú naďalej nezvestné.



Migranti sa cez Egejské more pokúšali dostať do talianskeho regiónu Kalábria z Turecka. Ide o cestu, pre ktorú sa mnohí rozhodnú v snahe vyhnúť sa potenciálnemu dlhému pobytu v jednom z utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch. Dlhá plavba po mori sa však často končí nehodami, napríklad člnom zlyhajú motory. Migranti sú potom na šírom mori vydaní napospas prírodným živlom, píše DPA. Mnohí sa naviac vydajú na cestu v člnoch, ktoré sú poškodené. Nie je možné odhadnúť, koľko ľudí zahynulo pri pokuse zdolať túto cestu, uviedla grécka pobrežná stráž.