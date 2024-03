Grécka vláda bude čeliť hlasovaniu o nedôvere pre vlakovú tragédiu

Atény 26. marca (TASR) - Grécka konzervatívna vláda bude vo štvrtok v parlamente čeliť hlasovaniu o vyslovení nedôvery. Opozícia tak reaguje na mediálne správy o snahe manipulovať vyšetrovanie najhoršej vlakovej tragédie v krajine. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Predošlý týždeň informovali noviny To Vima, že uniknuté nahrávky vlakového personálu z noci nehody niekto upravil. Záznamy mali dokazovať ako dôvod nehody výlučne ľudskú chybu. Opozičné strany preto obvinili vládu, že "rozdala" upravenú nahrávku spriateleným médiám, aby podporila svoju verziu nešťastia. Vláda to rázne odmieta.



Návrh socialistickej strany PASOK podporili aj ďalšie opozičné strany, v parlamente však pravdepodobne neprejde, pretože vláda disponuje absolútnou väčšinou. Hlasovanie o vyslovení nedôvery prebehne po trojdňovej rozprave vo štvrtok večer.



Pri zrážke nákladného a osobného vlaku vo februári 2023 zahynulo pri ňom 57 ľudí. Rok po nehode príbuzní obetí kritizujú štátne orgány, že premárnili čas a prehliadli dôležité dôkazy. Odborníci poverení rodinami obetí tvrdia, že miesto nehody bolo vyčistené od trosiek a vrchnej vrstvy pôdy skôr, ako ho mohli vyšetrovatelia úplne preskúmať.



V súvislosti s nešťastím čelí obvineniam viac ako 30 železničných zamestnancov a úradníkov. Súdny proces by sa mal začať v júni.