Grécka vláda chce sprísniť pravidlá azylového procesu pre migrantov

Elefsina 22. októbra (TASR) - Grécka vláda v utorok sľúbila, že sprísni pravidlá udeľovania azylu migrantom, rozšíri svoje kompetencie na ich zadržiavanie a zrýchli deportačný proces. Takéto opatrenia Atény avizovali v súvislosti s novým náporom migrantov, ktorému aktuálne čelia, informuje agentúra AP.



Vláda v utorok predložila parlamentu 250-stranový legislatívny balík, ktorý okrem iného počíta so sprísnením kritérií uplatňovaných pri posudzovaní žiadostí o azyl. "Ľudia by mali vedieť, že nemôžu prísť do Grécka, požiadať o azyl a ostať v tejto krajine navždy," uviedol hovorca gréckej vlády Stelios Petsas.



Grécko zaznamenalo počas letných mesiacov nárast počtu migrantov a utečencov. Táto skutočnosť len vyhrotila napätú situáciu na gréckych ostrovoch pri tureckom pobreží, kde je momentálne zhruba 25.000 migrantov, ktorí sú umiestnení prevažne v preplnených utečeneckých táboroch, píše AP.



Na základe dohody medzi EÚ a Tureckom z roku 2016 sú migranti plaviaci sa z tureckého pobrežia zadržiavaní v táboroch na gréckych ostrovoch; ak nepodali žiadosť o azyl, čakajú tam na vrátenie do Turecka. Proces deportácií je však zdĺhavý, zatiaľ čo počet novopríchodzích migrantov do Grécka je najvyšší od dosiahnutia zmienenej dohody.



Nová grécka konzervatívna vláda, ktorá je pri moci len tri mesiace, sľúbila zvýšenie počtu utečeneckých táborov v pevninskom Grécku, zároveň však trvá na tom, že ak má nový systém fungovať, potrebné sú aj prísnejšie pravidlá. Ľudskoprávne skupiny však jej navrhovanú legislatívu označujú za príliš reštriktívnu.



"Tento návrh zákona obsahuje niekoľko zásadných zmien, ktoré povedú k potenciálne závažným porušeniam ľudských práv utečencov a migrantov. Množstvo ľudí sa ocitne v (akejsi) šedej zóne bez dokladov a riadnej dokumentácie," uviedlo vo vyhlásení šesť ľudskoprávnych organizácií vrátane gréckych pobočiek Amnesty International a Lekárov bez hraníc (MSF).



Agentúra AP dodáva, že približne 700 migrantov premiestnili v utorok z gréckeho ostrova Samos do prístavného mesta Elefsina ležiaceho západne od Atén, odkiaľ ich prevezú do táborov v pevninskom Grécku. Úradom v Samose sa to však nezdá dostatočné, pričom uvádzajú, že len v pondelok prišlo na ostrov ďalších 200 migrantov.