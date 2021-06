Grécka vláda dá mladým zaočkovaným ľuďom odmenu 150 eur

Na archívnej snímke grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Foto: TASR/AP

Atény 28. júna (TASR) - Mladí ľudia v Grécku, ktorí sa dajú zaočkovať proti koronavírusu, získajú okrem ochrany proti ochoreniu COVID-19 aj platobnú kartu so 150 eurami. Grécka vláda sa takto snaží prilákať k očkovaniu čo najviac obyvateľov, informovala v pondelok agentúra DPA.Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis oznámil, že avizovaná odmena sa bude týkať približne 940.000 ľudí vo veku 18 až 25 rokov. Vláda je na tento účel ochotná minúť až 141 miliónov eur. Jej cieľom je, aby bolo do konca júna zaočkovaných 60 percent z 11 miliónov obyvateľov Grécka.Platobná karta, označovaná ako karta slobody, je prezentovaná aj ako poďakovanie mladým ľuďom za to, že počas pandémie boli trpezliví a dodržiavali opatrenia proti šíreniu koronavírusu.Peniaze možno využiť na rezerváciu hotela, na zakúpenie lodných lístkov, leteniek či vstupeniek do múzea či na koncert.Mitsotakis poznamenal, že aj keď sa ľudia na peniaze tešia, mali by si stále uvedomovať riziká, aké prináša nákaza koronavírusom." dodal grécky premiér.