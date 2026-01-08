< sekcia Zahraničie
Grécka vláda očakáva konfrontáciu s protestujúcimi farmármi
Patovú situáciu sa nepodarilo vyriešiť ani po zverejnení posledných kompromisných návrhov.
Autor TASR
Atény 8. januára (TASR) - Grécki predstavitelia sú vo štvrtok pripravení zakročiť proti farmárom, ktorí už niekoľko týždňov blokujú niektoré diaľnice v rámci sporu o vyplácanie agrodotácií. Patovú situáciu sa nepodarilo vyriešiť ani po zverejnení posledných kompromisných návrhov, píše TASR podľa agentúry AFP.
Hovorca vlády Pavlos Marinakis uviedol, že úrady „nedovolia, aby bola krajina rozdelená na dve časti“. „Nie je priestor na ďalšie opatrenia pre farmárov,“ povedal pre televíziu Mega TV.
Grécki roľníci chcú po odmietnutí vládnych návrhov vrátane lacnejšej elektriny a paliva zintenzívniť blokády na dva dni. Ich protesty sa začali koncom novembra a odvtedy prerušovane blokujú tisíckami traktorov niekoľko diaľnic a hraničných priechodov. Blokádu zmiernili iba počas vianočných sviatkov.
Farmári sú pobúrení dlhým meškaním pri vyplácaní eurodotácií pre škandál súvisiaci s ich spreneverou v gréckej platobnej agentúre OPEKEPE. Európska prokuratúra tam v máji 2025 začala vyšetrovať podvody v hodnote miliónov eur.
Poľnohospodári čelia tlaku nízkych cien, rastúcich nákladov na energie a zhoršujúcich sa klimatických podmienok. V dôsledku epidémie kiahní tiež museli utratiť viac ako 450.000 oviec a kôz.
Minulý mesiac farmári odmietli pozvanie na rokovania od premiéra Kyriakosa Mitsotakisa a ignorovali opakované varovania vlády. Úrady obvinili opozičné strany z nabádania farmárov, aby odmietali rokovanie.
