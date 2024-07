Nákup 20 stíhačiek F-35 od USA bol schválený gréckou vládou

Atény 25. júla (TASR) - Grécko schválilo vo štvrtok dohodu o nákupe 20 stíhačiek F-35 od Spojených štátov, ku ktorému má dôjsť v rámci rozsiahlej reformy obranného sektora. Oznámil to grécky minister obrany Nikos Dendias, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Dendias uviedol, že vláda podpísala príslušný list schvaľujúci nákup stíhačiek a zaslala ho Spojeným štátom.



Prvé stíhačky piatej generácie vyrobené spoločnosťou Lockheed Martin by mali do Grécka prísť v roku 2028. Grécku zároveň zostáva v súlade s dohodou v hodnote 8,6 miliárd dolárov aj možnosť neskoršieho dokúpenia ďalších 20 lietadiel F-35. Nákup prvých 20 stíhačiek spolu s vybavením a výcvikom bude podľa gréckych predstaviteľov stáť približne 3,5 miliardy dolárov.



Grécko má dlhodobé spory so susedom a spojencom z NATO Tureckom. Svoju armádu modernizuje po tom, ako sa v roku 2018 dostalo zo závažnej finančnej krízy. V súčasnosti má najvyšší vojenský rozpočet v Severoatlantickej aliancii v porovnaní s veľkosťou svojej ekonomiky, keď v roku 2022 vynaložilo na obranu 3,54 percenta hrubého domáceho produktu, ako vyplynulo z marcovej výročnej správy NATO.



Turecko bolo pred piatimi rokmi vyradené z možnosti kúpy stíhačiek F-35, pretože sa rozhodlo zaobstarať si ruský systém protivzdušnej obrany S-400, čo Spojené štáty vnímajú ako ohrozenie bezpečnosti NATO, pripomína AP.



Grécko sa snaží získať nad svojím susedom výhodu vo vybavení svojho letectva a okrem F-35 kupuje aj 24 francúzskych stíhačiek Rafale a modernizuje 58 starších stíhačiek F-16.