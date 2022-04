Grécka vláda varovala Turecko pred provokáciou v Egejskom mori

Atény 26. apríla (TASR) - Grécka vláda varovala Turecko pred pokračovaním v konaní, ktoré Atény považujú za vojenskú provokáciu vo východnej časti Egejského mora. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.



"Každý ostrov, každý malý ostrov, každý skalnatý ostrov, je pre nás domov. Máme povinnosť chrániť ich kedykoľvek, keď je to potrebné," povedal námestník gréckeho ministra obrany Nikos Chardalias. Vyjadril sa tak v spojitosti s narastajúcim počtom tureckých bojových lietadiel, ktoré v posledných mesiacoch prenikli do vzdušného priestoru Grécka, píše DPA.



Anakara od minulého roka spochybňuje zvrchovanosť Grécka nad niekoľkými ostrovmi v západnej časti Egejského mora z dôvodu ich militarizácie. To je porušením viacerých medzinárodných zmlúv, na základe ktorých majú tieto ostrovy zostať demilitarizované, pripomína DPA.



Atény militarizáciu týchto ostrovov obhajujú a upozorňujú na umiestnenie vojakov na západnom pobreží Turecka, čo považujú za priamu vojenskú hrozbu.



Ankara by podľa Chardaliasa mala mať jasno v tom, že Atény chcú mier, no sú zároveň pripravené bojovať proti "teroristickým praktikám" vojenskými prostriedkami.



Videozáznam zachytávajúci turecké sily, ako nacvičujú obsadenie ostrova vo východnej časti Egejského mora, vyvolal v pondelok v Grécku rozhorčenie. Grécko takéto cvičenia odsudzuje a označuje ich za ohrozenie svojej bezpečnosti, píše DPA.