Grécka vláda vyčlenila pomoc pre obce postihnuté zemetraseniami

Atény 7. marca (TASR) - Po dvoch silných zemetraseniach, ktoré v Grécku zaznamenali tento týždeň, je neobývateľných okolo 900 budov, informovali v nedeľu miestne médiá.



Stredajšie a štvrtkové zemetrasenia, ktoré mali magnitúda 6,3 a 5,9, poškodili stovky budov a zranenia v nich utrpelo 11 ľudí.



Po inšpekcii okolo 1800 objektov odborníci dospeli k záveru, že zbúrať bude treba 898 budov vrátane nemocníc, škôl a chrámov. Agentúra AFP dodala, že v prevažne poľnohospodárskej oblasti, ktoré zemetrasenia zasiahli, je veľa kamenných budov starších ako 70 rokov.



Ubytovanie evakuovaných úrady riešia pristavovaním karavanov alebo stavaním stanov, aby takto ľudí chránili pred nízkymi teplotami a daždivým počasím.



Námestník ministra vnútra Stelios Petsas v sobotu uviedol, že každá obec zasiahnutá zemetrasením dostane v pondelok pomoc 300.000 eur na pokrytie svojich mimoriadnych výdavkov.



Medzičasom seizmológovia varovali obyvateľov zasiahnutých obcí, aby sa nevracali do poškodených domov, pričom súčasne predpovedajú, že po tohtotýždňových zemetraseniach budú nasledovať ďalšie otrasy a dotrasy. Táto situácia by mohla trvať niekoľko mesiacov.



Seizmická "aktivita po zemetrasení bude dlhá, minimálne štyri až päť mesiacov, takže najlepším riešením je presunúť rodiny postihnuté zemetrasením do kontajnerových obydlí," uviedol pre denník Kathimerini riaditeľ gréckeho geodynamického ústavu Akis Tselentis.