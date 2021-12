Grécka vláda zakázala verejné oslavy počas Vianoc

Atény 23. decembra (TASR) - Grécka vláda v súvislosti so šírením koronavírusového variantu omikron zakázala všetky verejné oslavy počas blížiacich sa vianočných a novoročných sviatkov a opätovne zavádza povinné nosenie rúšok vonku. Vo štvrtok to oznámil grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris, píše agentúra DPA.



V supermarketoch a vo verejnej doprave sa vyžadujú respirátory typu KN95, prípadne môžu ľudia nosiť na tvári dve lekárske alebo látkové rúška naraz.



Všetci cestujúci prichádzajúci do Grécka musia naďalej pri vstupe do krajiny predkladať negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín alebo negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín. Následne musia absolvovať test aj druhý a štvrtý deň po príchode.



Nové obmedzenia nadobudnú účinnosť v piatok a potrvajú prinajmenšom do 3. januára, potvrdil Plevris.



V stredu grécke úrady zaregistrovali 5641 nových prípadov nákazy koronavírusom. Pred týždňom ich bolo 4801. Doteraz bolo v krajine potvrdených 29 prípadov infekcie omikronom.



Plevris uviedol, že zaočkovanosť dospelej populácie čoskoro dosiahne 80 percent. Tretiu, posilňovaciu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, dosiaľ dostalo už takmer 30 percent Grékov, píše agentúra AP.