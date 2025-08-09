< sekcia Zahraničie
Grécke lietadlá zhodili humanitárnu pomoc do Pásma Gazy
OSN však kritizuje tento spôsob poskytovania pomoci, ktorý podľa nej nie je efektívny, a preto apeluje na Izrael, aby dovolil intenzívnejší prísun pomoci po súši.
Autor TASR
Atény 9. augusta (TASR) - Grécko v sobotu letecky zhodilo do Pásma Gazy humanitárnu pomoc, oznámil premiér Kyriakos Mitsotakis. Pridalo sa tak k niekoľkým západným štátom, ktoré v uplynulej dobe uskutočnili letecké zhadzovanie pomoci do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dve lietadlá gréckeho letectva dnes ráno zhodili 8,5 ton základných potravín v oblastiach Gazy,“ napísal grécky predseda vlády na sociálnej sieti Facebook. „Operácia bola zorganizovaná v spolupráci so štátmi Európskej únie a Blízkeho východu s cieľom podporiť základné potreby obyvateľov zasiahnutého regiónu,“ dodal.
Grécko bude podľa slov premiéra naďalej podnikať kroky na okamžité zastavenie bojov v palestínskej enkláve, prepustenie rukojemníkov a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. „Je povinnosťou nás všetkých okamžite ukončiť ľudské utrpenie,“ vyhlásil Mitsotakis.
Viaceré štáty vrátane Británie, Francúzska, Nemecka a Španielska v uplynulej dobe v spolupráci s krajinami Blízkeho východu letecky zhodili pomoc na palestínske územie.
OSN však kritizuje tento spôsob poskytovania pomoci, ktorý podľa nej nie je efektívny, a preto apeluje na Izrael, aby dovolil intenzívnejší prísun pomoci po súši.
Šéf Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini upozornil, že samotné letecké zhadzovanie pomoci nezabráni zhoršovaniu hladu v Pásme Gazy. Do palestínskej enklávy by podľa OSN malo denne vstúpiť najmenej 600 kamiónov s humanitárnou pomocou, aby tak dokázali naplniť základné potreby tamojších obyvateľov.
Po rastúcej celosvetovej kritike utrpenia palestínskych civilistov Izrael približne od konca júla opäť povolil väčšie dodávky pomoci po zemi a jej zhadzovanie z lietadiel. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je vystavený medzinárodnému tlaku, aby zabezpečil prímerie v palestínskej enkláve, kde sa šíri hladomor, a návrat rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi.
Izraelský bezpečnostný kabinet však v noci na piatok schválil návrh Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet takto ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
