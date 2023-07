Grécke médiá: Pod kontrolou sú už všetky požiare

V utorok 25. júla 2023 vypukol lesný požiar v dedine Gennadi na ostrove Rhodos v Egejskom mori v juhovýchodnom Grécku. Foto: TASR/AP

Atény 26. júla (TASR) - V Grécku sa už podarilo dostať pod kontrolu všetky lesné požiare vyčíňajúce v rôznych častiach krajiny, informovali v stredu viaceré grécke médiá. Riziko vzniku a šírenia požiarov je však stále veľmi vysoké, keďže denné teploty by mali vystúpiť až na 47 stupňov Celzia, píše agentúra DPA.V šiestich obvodoch ostrova Rodos bol pre požiare vyhlásený výnimočný stav. Rozhodol o tom grécky minister civilnej ochrany Vasilis Papageorgiu, informoval v stredu server Greek City Times.V ostatných obvodoch Rodosu bol takýto režim zavedený už minulý týždeň, takže teraz platí výnimočný stav už na celom území tohto ostrova.Hasičom na Rodose sa v uplynulých hodinách podarilo pred plameňmi uchrániť obľúbené letovisko - obec Gennadi ležiacu na juhovýchode ostrova Rodos.Na ostrove Korfu na severozápade Grécka aktuálne hasia len rozptýlené ohniská, s ktorými sa dá bojovať ľahšie. Situácia sa zlepšila aj na ostrove Eubója. Grécki hasiči tam bojujú s požiarmi už ôsmy deň, pričom do boja nasadili hasiace lietadlá aj vrtuľníky.povedal hovorca gréckeho hasičského zboru. Dodal, že od 12. júla vypuklo v celej krajine už približne 500 lesných požiarov.Európska komisia v stredu informovala, že krajiny Európskej únie vyslali do Grécka na pomoc takmer 500 hasičov a sedem hasiacich lietadiel, s ktorými zasahujú na rôznych častiach tejto krajiny.Podľa údajov Programu Európskej únie pre pozorovanie Zeme (Copernicus), v Grécku tento rok zhorelo viac porastov než je dlhodobý ročný priemer, hoci horúca a suchá letná sezóna sa ešte ani zďaleka nechýli ku koncu.Krajiny EÚ vyslali dve hasiace lietadlá aj na severozápad Tuniska. DPA v tejto súvislosti uvádza, že o pomoc v prípade prírodných katastrof, ako sú napríklad požiare, môžu EÚ požiadať aj nečlenské krajiny.EÚ zlepšila v reakcii na ničivé požiare z posledných rokov svoju pripravenosť na takéto extrémne javy súvisiace s počasím, vrátane priradenia väčšieho počtu hasičov do vysokorizikových oblastí.