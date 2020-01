Grécke ostrovy vstúpili do štrajku proti situácii s migrantmi

Lesbos/Samos/Chios 22. januára (TASR) - Majitelia podnikov, úradníci ale aj bežní obyvatelia troch gréckych ostrovov - najviac postihnutých krízou okolo migrantov a utečencov - vstúpili v stredu do jednodňového štrajku. Naliehajú na vládu, aby riešila neúnosnú situáciu okolo tamojších preplnených utečeneckých táborov. Informovala o tom agentúra AFP.



Na gréckych ostrovoch Lesbos, Chios a Samos ostala v stredu zatvorená väčšina obchodov a úradov. V tamojších táboroch je situácia najkritickejšia: niektoré sú preplnené až na desaťnásobok svojej pôvodnej kapacity.



Heslo: "Chceme vrátiť naše ostrovy, chceme späť naše životy" sa podľa agentúry AP stalo hlavným sloganom protestov.



Na všetkých troch ostrovoch sa v priebehu dňa plánujú verejné protestné zhromaždenia. Tamojší regionálni predstavitelia a starostovia plánujú vo štvrtok odcestovať do Atén, aby svoje požiadavky oficiálne predložili vláde.



Do Grécka prišlo vlani podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) takmer 75.000 migrantov a utečencov, čo predstavuje oproti predošlému roku 50-percentný nárast.



Vyše 80 percent z uvedeného počtu migrantov sa doplavilo na niektorý z gréckych ostrovov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti tureckého pobrežia. Tábory na týchto ostrovoch sú preľudnené a podmienky v nich sa počas zimy ešte zhoršili, a to aj napriek snahám vlády presunúť z nich čo najviac migrantov na pevninu.



Miestni predstavitelia naliehajú na grécku vládu, aby zintenzívnila presuny migrantov na pevninu. Dožadujú sa taktiež ďalších informácií o plánoch na výstavbu nových zariadení, ktoré by sa využívali ako záchytné strediská pre migrantov zaradených do deportačného procesu.