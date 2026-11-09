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Grécke úrady našli 12 tiel v člne s migrantmi, 18 ľudí zachránili

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Grécka pobrežná stráž upresnila, že čln našla približne 15 námorných míľ južne od ostrova Kréta.

Autor TASR
Atény 9. novembra (TASR) - Grécke úrady oznámili, že z člnu prevážajúceho migrantov južne od ostrova Kréta, vytiahli v pondelok 12 tiel, zatiaľ čo okoloidúca nákladná loď zachránila z toho istého plavidla 18 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Grécka pobrežná stráž upresnila, že čln našla približne 15 námorných míľ južne od ostrova Kréta. Zároveň podotkla, že bližšie podrobnosti o identite či smrti osôb neboli bezprostredne známe. Úrady okrem toho objavili južne od Kréty aj dve ďalšie lode, jedna prevážala 47 ľudí a druhá 40. Podľa pobrežnej stráže boli všetci migranti prevezení do prístavu na pobreží.

V uplynulých mesiacoch podnikli nebezpečnú plavbu cez more zo severných brehov Afriky do Grécka tisíce migrantov. Grécko leží na jednej z najvyužívanejších trás, cez ktoré utekajú ľudia pred konfliktmi a chudobou v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii do Európy, pripomína AP.
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