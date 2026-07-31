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Grécke úrady pre požiar nariadili čiastočnú evakuácia predmestia Atén

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Najviac kritická je situácia asi 60 kilometrov severozápadne od Atén v oblasti Agios Vasilios.

Autor TASR
Atény 31. júla (TASR) - Grécka civilná ochrana v piatok pre šíriaci sa lesný požiar nariadila čiastočnú evakuáciu aténskeho predmestia Haidari, ktoré leží asi 11 kilometrov západne od centra gréckej metropoly. TASR o informuje podľa agentúry AFP.

Noviny Kathimerini uviedli, že požiar vypukol krátko po 16.00 h miestneho času (15.00 h SEČL) v zalesnenej oblasti Aspropyrgos a do jeho hasenia už nasadili veľké množstvo hasičov.

Požiare sa šíria aj v ďalších oblastiach Grécka. Najviac kritická je situácia asi 60 kilometrov severozápadne od Atén v oblasti Agios Vasilios, kde museli byť stovky ľudí prevezené do bezpečia loďou, pretože ich príbytky obklopili plamene.

Ďalší veľký požiar zúri na polostrove Peloponéz v blízkosti Porto Heli. Úrady preventívne nariadili evakuáciu viacerých dedín v tejto oblasti, informovala grécka televízna stanica ERT. Preventívne evakuovali aj archeologické nálezisko Mykény, zapísané na zozname UNESCO, a neďalekú starovekú svätyňu Heraion z Argu.

Silný vietor sťažuje hasenie zo vzduchu, uviedol hasičský zbor, a hasičské lietadlá a vrtuľníky lietajú len v obmedzenom rozsahu. Ďalší požiar sa šíri na ostrove Kréta, kde takisto hasenie výrazne komplikuje silný vietor.
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