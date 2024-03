Grécke úrady vylepšili pred letom plány na boj proti lesným požiarom

Atény 21. marca (TASR) - Grécke úrady predstavili vo štvrtok nové plány pre zvládanie lesných požiarov, ktoré často pustošia túto krajinu počas jej horúcich, suchých letných období. Plány obsahujú zmeny v nasadzovaní hasičských lietadiel a zvýšenie počtu špecializovaných oddielov určených na hasenie lesných požiarov. TASR prevzala informácie z agentúry AP.



Nové plány prichádzajú po vlaňajších masívnych požiaroch, ktoré usmrtili vyše 20 ľudí a zničili obrovské pásma lesov a farmárskej pôdy. Jedným z takýchto požiarov bol aj ten na severovýchode Grécka, ktorý sa nedarilo dostať pod kontrolu približne dva týždne a vznikol z neho najväčší lesný požiar zaznamenaný v Európskej únii od roku 2000, keď Európsky informačný systém o lesných požiaroch (EFFIS) začal tieto záznamy uchovávať.



Vláda poukázala na to, že k zvýšenému riziku lesných požiarov prispieva zmena klímy a extrémne počasie, napríklad suchšie zimy a častejšie letné vlny horúčav.



Nové plány predstavil šéf hasičského zboru generálporučík Theodoros Vagias práve 21. marca, na ktorý pripadá Medzinárodný deň lesov.



"Toto je pre nás veľký boj. Je klimatická kríza, je čas núdze," povedal minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vassilis Kikilias na prezentácii plánov. "Toto leto musíme vyvinúť obrovské úsilie, aby sme urobili všetko, čo môžeme, a ochránili Grékov, turistov, naše domy a, samozrejme, divokú zver a naše lesy," dodal.



Zmeny zahŕňajú vzlietnutie hasičských lietadiel už v prvých fázach vypuknutia lesného požiaru, aby sa nečakalo na žiadosť o leteckú pomoc od pozemných hasičských oddielov až vtedy, keď sa už plamene rozšíria. Takisto sa bude nasadzovať viac požiarnych vozidiel už v prvých fázach každého lesného požiaru.



Počet skupín špecializovaných na hasenie lesných požiarov sa zvýši zo šesť na 16, vrátane desiatich, ktoré bude možné nasadiť rýchlo letecky. Pre lepšiu koordináciu počas požiarov budú spolu s hasičmi nasadení do terénu aj lesníci.



Grécko sa takisto snaží zväčšiť svoju flotilu hasičských lietadiel - v priebehu nasledujúcich pár rokov si zabezpečí sedem nových lietadiel Canadair. Tieto stroje sú hlavným prostriedkom hasenia zo vzduchu a využívajú sa v Grécku a v niekoľkých ďalších európskych krajinách. Očakáva sa, že grécki zákonodarcovia schvália vo štvrtok návrh zákona súvisiaci s ich kúpou. Jedno lietadlo má kapacitu šesť ton vody. Grécko získa dve cez program civilnej ochrany Európskej únie s názvom RescEU, ktorý pomáha členským štátom riešiť pohromy.



Prvé dve lietadlá byť mohli byť doručené do Grécka v roku 2027, jedno v roku 2028 a ďalšie v roku 2029, zvyšné tri prídu v roku 2030.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis má v nedeľu odcestovať do Kanady na stretnutia, kde podľa očakávania podpíše zmluvu na Canadair.