Grécke úrady zachránili 90 migrantov z jachty s americkou vlajkou

Atény 12. júna (TASR) — Grécke orgány v nedeľu zachránili 90 migrantov z jachty plaviacej sa pod vlajkou Spojených štátov po tom, ako jeden z nich zavolal na tiesňovú linku pri gréckom ostrove Kythéra, ležiacom približne 250 kilometrov juhozápadne od Atén. Loď údajne smerovala z Turecka do Talianska. TASR právu prevzala od agentúry AP.



Dvoch ľudí z lode zadržali pre podozrenie z prevádzačstva. Ostatných previezli do najbližšieho prístavu na registráciu.



Medzi zachránenými bolo 35 mužov, 18 žien, 27 chlapcov a desať dievčat. Podľa pobrežnej stráže pochádzajú z Afganistanu, Bangladéša, Pakistanu, Iraku a Egypta.



V priebehu posledných rokov začali prevádzači využívať jachty a plachetnice, ktoré často kradnú z tureckých prístavov s cieľom uniknúť odhaleniu počas plavby do Európy. Prevádzači sa snažia vyhnúť Grécku a plávať až na pobrežie južného Talianska, odkiaľ sa migranti môžu ľahšie dostať do strednej Európy.



Cesta do Talianska je pre prevádzačov ziskovejšia – za jedného pasažiera si účtujú viac ako 8000 eur, čo predstavuje šesťnásobok v porovnaní s prepravou člnom z tureckého pobrežia na grécky ostrov Kythéra.



Pri Kythére vlani v októbri zahynulo najmenej šesť ľudí po tom, čo plachetnica prevážajúca desiatky migrantov stroskotala na skalách. Osemdesiat migrantov sa podarilo zachrániť.