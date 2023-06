Grécke úrady zachránili na riečnom ostrovčeku 91 migrantov z Turecka

Atény 4. júna (TASR) - Dovedna 91 migrantov vrátane mnohých detí prešlo v nedeľu z Turecka do Grécka. Prechodom cez pohraničnú rieku Evros, ktorá oddeľuje tieto dve krajiny, sa tak dostali na územie Európskej únie, píše TASR podľa správ agentúr AP a DPA.



Grécke úrady informovali, že migrantov objavili na malom ostrove ležiacom na rieke Evros (v Turecku nazývanej Merič). Následne ich vzali do bezpečia, konkrétne do centra na ďalšie posúdenie pri hraniciach. Podľa polície medzi nimi bolo 32 mužov, 25 žien a 34 detí. Na záchrannej operácii sa zúčastnili aj príslušníci Červeného kríža, uvádza AP.



Migranti sa na zmienenom ostrovčeku nachádzali prinajmenšom od piatka, keď o nich grécke úrady upovedomili mimovládne organizácie. Časť zmieneného ostrovčeka patrí Grécku a časť Turecku. Do nedele sa migranti presunuli práve na grécku časť, čo umožnilo gréckym úradom spustiť záchrannú operáciu.



Hladina rieky Evros v poslednom čase klesla, čo posmeľuje migrantov v pokusoch dostať sa cez ňu územie Grécka, a teda aj Európskej únie. Grécka vláda v tejto súvislosti v nedeľu Ankaru vyzvala, aby zabránila ďalším nelegálnym príchodom.



Grécko prijalo už uplynulý štvrtok 138 migrantov, ktorí taktiež uviazli na ostrovčeku na Evrose, pripomína DPA. Turecké úrady ich podľa gréckej pohraničnej stráže nechali cez rieku na svojej strane hranice prejsť.



Grécka vláda chce z dôvodu nelegálnych prechodov migrantov takmer úplne uzavrieť hranice na severovýchode krajiny. Pozdĺž rieky Evros sa už nachádza 35-kilometrový plot, ktorý sa v súčasnosti predlžuje o 80 kilometrov.



Grécka pohraničná stráž uvádza, že vlani zabránila v nelegálnom prechode cez túto rieku vyše 250.000 migrantom. Mnohí z nich pochádzali z konfliktných krajín, ako je Sýria, Afganistan a Pakistan.