Grécke úrady zadržali 76 migrantov na ostrovčeku neďaleko Kréty

Atény 20. augusta (TASR) - Grécke úrady v utorok zadržali neďaleko ostrova Kréta 76 nelegálnych migrantov. Migranti zo Sýrie, Egypta, Sudánu a Bangladéša vrátane šiestich detí dorazili na ostrovček Gavdos juhozápadne od Kréty. TASR informuje podľa správ agentúr AP a ANA-MPA.



Starostka tohto ostrova so 70 obyvateľmi Lilian Stefanakisová uviedla, že migranti dorazili do ostrovného prístavu Karave a vylodili sa s pomocou miestnych rybárov. Všetci migranti sú podľa nej v dobrom zdravotnom stave a prevezú ich na Krétu, kde ich úrady zaregistrujú.



Stefanakisová poznamenala, že "uprostred sezóny ide už o druhý prípad, keď migranti dorazili na Gavdos". Ozrejmila však, že ich cieľom je Kréta.



Prevádzači migrantov zvyčajne uprednostňujú grécke ostrovy neďaleko tureckého pobrežia. V uplynulých mesiacoch si však vyberajú aj dlhšie trasy na Krétu a na ostrovy v strede Egejského mora. Takýmto spôsobom sa snažia vyhnúť hliadkam gréckej pobrežnej stráže, ktoré sú najaktívnejšie práve pri ostrovoch neďaleko Turecka.



Grécka vláda taktiež uvažuje o zriadení štátom financovaných procesných centier na Kréte. V súčasnosti sú migranti na ostrove umiestnení prevažne v športových zariadenia, nepoužívaných budovách a počas letných mesiacov aj v školách.



Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo tento rok do Grécka nelegálne viac ako 28.000 migrantov. Ich počet sa tento rok zatiaľ mierne znížil po vlaňajšom prudkom náraste po pandémii covidu.