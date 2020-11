Gréckeho arcibiskupa hospitalizovali so symptómami ochorenia COVID-19

Atény 19. novembra (TASR) - Najvyššieho predstaviteľa gréckej pravoslávnej cirkvi, arcibiskupa Ieronymosa, hospitalizovali po tom, čo mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie poprednej nemocnice v Aténach.Arcibiskup bol vo svojich 82 rokoch hospitalizovaný v aténskej nemocnici Evangelismos, na rovnakom mieste, kam minulý týždeň letecky previezli albánskeho arcibiskupa Anastasiosa, ktorý sa rovnako lieči na ochorenie COVID-19.Vládny hovorca Stelios Petsas zaželal Ieronymosovi skoré uzdravenie. Arcibiskup sa v sobotu stretol s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, no podľa Petsasa obaja podstúpili pred stretnutím test na koronavírus a mali negatívne výsledky.Hovorca ďalej uviedol, že premiér nepôjde do domácej izolácie, keďže sa dal tento týždeň testovať pred cestou do Spojených arabských emirátov a jeho výsledok bol opäť negatívny. Nedávna smrť metropolitného biskupa Joannisa vyvolala debatu o bezpečnosti prijímania vína spoločnou lyžičkou z kalicha, ako je to zvykom v pravoslávnej cirkvi. Cirkev totiž tvrdí, že prenos ochorenia nehrozí, keďže eucharistia predstavuje Kristovo telo a krv, a preto nemôže prenášať žiadne choroby.Biskup Joannis zomrel vo svojich 62 rokoch na následky ochorenia COVID-19. Mesto Lagadas, kde pôsobil, sa nachádza neďaleko prístavu Solún na severe Grécka, kde evidujú najvyšší počet nakazených v krajine.V reakcii na kritiku spôsobu prijímania vína v pravoslávnych chrámoch, označovaného kritikmi za nezodpovedné v čase pandémie, grécka biskupská synoda v pondelok vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že v rámci cirkvi sa dodržiavajú všetky nariadenia vlády. Deklarovala tiež, že kritici