< sekcia Zahraničie
Gréckeho exministra obvinili pre priznanie, že pred rokmi užil extázu
Bývalý minister sa priznal, že tzv. tanečnú drogu vyskúšal v Austrálii v roku 1989.
Autor TASR
Atény 26. februára (TASR) - Bývalého gréckeho ministra financií Janisa Varufakisa obvinili z propagácie užívania drog po tom, čo sa verejne priznal, že pred takmer štyridsiatimi rokmi užil tabletku extázy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Bývalý minister sa priznal, že tzv. tanečnú drogu vyskúšal v Austrálii v roku 1989. „Bol to úžasný zážitok až do nasledujúcich dní,“ uviedol v podcaste 3026: Human Algorithm s tým, že dokázal tancovať celé hodiny, ale neskôr trpel migrénami.
Varufakis sa priznal aj k užívaniu marihuany. Súčasný generálny tajomník strany Realistický európsky front neposlušnosti (MeRA25) sa pred súd postaví v decembri tohto roka.
Podľa exministrovej strany ho chce súčasná konzervatívna vláda umlčať. „Myšlienka, že by mal byť líder politickej strany súdený za to, že odkazoval na svoje skúsenosti s drogami spred mnohých desaťročí, nie je náhodná a nevinná chyba,“ uviedla MeRA25.
„Nebudeme mlčať. Ani o provokatívnych manipuláciách súdnictva, ani o závažnom probléme závislostí,“ dodala Varufakisova strana.
Bývalý minister sa priznal, že tzv. tanečnú drogu vyskúšal v Austrálii v roku 1989. „Bol to úžasný zážitok až do nasledujúcich dní,“ uviedol v podcaste 3026: Human Algorithm s tým, že dokázal tancovať celé hodiny, ale neskôr trpel migrénami.
Varufakis sa priznal aj k užívaniu marihuany. Súčasný generálny tajomník strany Realistický európsky front neposlušnosti (MeRA25) sa pred súd postaví v decembri tohto roka.
Podľa exministrovej strany ho chce súčasná konzervatívna vláda umlčať. „Myšlienka, že by mal byť líder politickej strany súdený za to, že odkazoval na svoje skúsenosti s drogami spred mnohých desaťročí, nie je náhodná a nevinná chyba,“ uviedla MeRA25.
„Nebudeme mlčať. Ani o provokatívnych manipuláciách súdnictva, ani o závažnom probléme závislostí,“ dodala Varufakisova strana.