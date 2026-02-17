< sekcia Zahraničie
Grécki experti preskúmajú pravosť fotografií nacistickej popravy
V sobotu dal fotografie do predaja na eBay zberateľ memorabílií Tretej ríše.
Autor TASR
Atény 17. októbra (TASR) - Zbierka fotografií, ktoré zrejme zachytávajú popravu gréckych odbojárov nemeckými nacistami, sa javí ako autentická. Uviedlo to grécke ministerstvo kultúry s tým, že do belgického Gentu posiela expertov, aby fotografie preskúmali. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
V sobotu dal fotografie do predaja na eBay zberateľ memorabílií Tretej ríše. Dosiaľ neznámy materiál sa objavil 82 rokov po udalosti a zberateľ ho neskôr z aukcie stiahol.
„Je veľmi pravdepodobné, že ide o autentické fotografie,“ vyhlásilo ministerstvo. Spolu 12 fotografií zrejme zobrazuje „posledné chvíle“ 200 gréckych politických väzňov, zväčša komunistov, ktorých nacisti popravili 1. mája 1944 v Kaisariani. Išlo o odvetu za zabitie nemeckého generála a jeho štábu komunistickými gerilami v Lakónii 27. apríla 1944.
Je „veľmi pravdepodobné“, že fotografie urobil novinár Gunther Heysing pridelený k jednotke nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelsa. „Ak sa preukáže pravosť a zákonný pôvod zbierky, ministerstvo kultúry okamžite dokončí opatrenia na jej získanie,“ uviedlo ministerstvo.
Pozornosť fotografie upútali po zverejnení na facebookovej stránke s názvom „Archívy Grécka v druhej svetovej vojne“, čo vyvolalo diskusiu o autenticite a komerčnom predaji historického materiálu spojeného s vojnovými zločinmi.
Niekoľko hodín po zverejnení fotografií neznáme osoby poškodili pamätník obetiam na strelnici Kaisariani.
Niektoré novo zverejnené fotografie zobrazujú skupiny mužov kráčajúcich cez pole a stojacich pri múre na strelnici. „Toto je prvýkrát, čo máme záber zvnútra strelnice v momente popravy... dôležitého momentu gréckeho hnutia odporu,“ povedal pre televíziu ERT historik Menelaos Haralambidis.
„A potvrdzuje to svedectvo, ktoré máme, že títo muži smerovali (na smrť) so vztýčenou hlavou, mali neuveriteľnú odvahu,“ povedal.
Doteraz boli jediným svedectvom o posledných chvíľach obetí ručne písané odkazy, ktoré vyhadzovali z áut počas prepravy na popravu.
„Moja smrť by vás nemala zarmútiť, ale ešte viac posilniť pred bojom, ktorý vediete,“ napísal rodine právnik Mitsos Remboutsikas. Ďalší muž napísal odkaz na fotografiu svojej malej dcéry, aby sa stala učiteľkou.
„Som vďačný, že sme dostali príležitosť, aby sa príbeh môjho starého otca stal známym všetkým. Príbeh o mužovi, ktorý zostal verný svojmu presvedčeniu až do samého konca,“ uviedol v utorok pre webovú stránku 902.gr Thrasyvoulos Marakis, vnuk jedného z mužov identifikovaných na fotografiách.
