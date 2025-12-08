< sekcia Zahraničie
Grécki farmári v rámci protestu zablokovali letiská na Kréte
Autor TASR
Atény 8. decembra (TASR) - Farmári v Grécku požadujúci vyplatenie dotácií EÚ v pondelok zastavili prevádzku dvoch hlavných medzinárodných letísk na ostrove Kréta - v Irakliu a Chanii, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Farmári ignorovali výzvu vlády, aby svoje protesty neeskalovali pred Vianocami. Žiadajú okamžité vyplatenie miliónov eur z dotácií EÚ, ktoré sa spomalilo kvôli kontrole podozrivých žiadostí za posledné roky. Domáhajú sa aj odškodnenia za vyše 400.000 oviec a kôz, ktoré museli byť utratené kvôli epidémii kiahní. Úrady odmietli výzvy na očkovanie stád argumentujúc nedostatkom dôkazov o účinnosti opatrenia.
V pondelok preto desiatky farmárov zablokovali prístup na letiská v Irakliu a Chanii. V Irakliu obsadili pristávaciu dráhu, takže letisko od 13:00 h SEČ nevypravovalo a neprijímalo žiadne lietadlá.
V Chanii farmári zablokovali prístup do terminálu letiska. Ich blokáda má trvať do utorka 08:00 h SEČ.
Štátna televízia ERT odvysielala zábery na desiatky farmárov ozbrojených kameňmi a palicami, ako rozbíjajú policajné vozidlá, ktoré boli nasadené na blokovanie cesty k letisku v Chanii. Polícia proti demonštrantom použila slzotvorný plyn a následne sa stiahla.
Vyplácanie dotácií pre agrosektor v Grécku spomaľuje kauza spojená s falšovania údajov o rozlohe pôdy alebo nadhodnocovania počtu zvierat. Európska prokuratúra v máji obvinila tisíce podozrivých, pričom mnohí z nich ani neboli skutoční farmári. Grécke úrady odhadujú vzniknutú škodu na viac ako 30 miliónov eur.
Vláda prisľúbila, že legitímni farmári o peniaze neprídu. Premiér Kyriakos Mitsotakis zdôraznil ochotu vlády viesť dialóg so zástupcami farmárov, varoval však pred nepremyslenými protestmi. „Extrémne protesty môžu obrátiť veľkú časť spoločnosti proti farmárom, aj keď ich požiadavky môžu byť oprávnené,“ dodal.
Škandál s agrodotáciami už viedol k rezignácii jedného z ministrov Mitsotakisovej vlády a k parlamentnému vyšetrovania politickej zodpovednosti.
Protestujúci farmári sú súčasťou rastúceho celonárodného hnutia, ktoré od konca novembra na protest proti vláde príležitostne blokuje diaľnice v pevninskej časti Grécka.
