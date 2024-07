Grécki hasiči bojovali s desiatkami požiarov

Atény 2. júla (TASR) — S približne 50 požiarmi lesných a krovinatých porastov bojovali za posledných 24 hodín hasiči v Grécku. Takmer všetky sa však podarilo rýchlo dostať pod kontrolu, informuje agentúra DPA.



Požiare sa rozhoreli okrem iného na ostrovoch Kos, Chios a Kréta. Na ostrove Chios sa pri likvidácii požiaru ľahko zranilo šesť hasičov. Za spôsobenie požiaru polícia zadržala 63-ročného muža, nebolo však bezprostredne známe, či to urobil úmyselne alebo z nedbanlivosti.



Na ostrove Kos museli cez noc evakuovať viaceré obce a hotely. Asi 10.000 ľudí dočasne evakuovali do iných ubytovacích zariadení a športových areálov v okolí. Spravodajský portál Kos24 ráno informoval, že požiar je z veľkej časti pod kontrolou a obyvatelia a turisti sa môžu vrátiť.



Požiar sa rozhorel aj pri krétskej metropole Iraklio, no v bezprostrednom ohrození neboli obyvatelia ani turisti.



Podľa gréckej civilnej ochrany je v utorok veľmi vysoké riziko vzniku lesných požiarov okrem iného na východe Kréty, na severe Peloponézskeho polostrova a v strednom Grécku.



Grécka meteorologická služba EMY vydala v utorok varovanie pred silnými búrkami, ktoré v stredu zasiahnu severozápad krajiny a vo štvrtok postúpia na juh. Okrem veľkého množstva zrážok, ktoré môžu spôsobiť prívalové povodne a iné problémy, prinesú aj krúpy.