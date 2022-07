Grécki hasiči bojujú s rozsiahlym požiarom západne od Atén

Atény 5. júla (TASR) - Grécki hasiči bojujú západne od Atén s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý si vynútil evakuáciu jednej z miestnych obcí. Informuje o tom agentúra AP.



Požiar vypukol v utorok okolo poludnia na neďaleko prímorského letoviska Porto Germeno ležiaceho približne 70 kilometrov západne od Atén. Do bojov s plameňmi bolo nasadených vyše 130 hasičov a dobrovoľníkov, ako aj desať hasiacich lietadiel.



Prácu hasičom sťažuje vietor, ktorý neustále mení smer. Podľa predpovede meteorológov by však už do večera mal zoslabnúť.



Preventívne evakuovali dedinu Mytikas, nijakých zranených či materiálne škody však z oblasti nehlásili.



Grécki hasiči boli v utorok v stave pohotovosti vo viacerých častiach krajiny, keďže podľa predpovedí bolo vysoké riziko vzniku požiarov. Dva lesné požiare horeli aj na juhu Peloponézu, pričom grécky hasičský zbor uviedol, že za posledný týždeň zasahoval v celej krajine pri viac ako 300 lesných požiaroch.



AP uvádza, že hasičom v utorok podarilo dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar, ktorý ohrozoval olivové háje v meste Itea v strednej časti krajiny a vynútil evakuácie viacerých domov. Požiar spálil približne 300 hektárov olivových hájov rozprestierajúcich sa na celkovej ploche približne 5500 hektárov.



Iný lesný požiar si zase v pondelok vynútil evakuáciu 73 hotelových hostí ubytovaných neďaleko pláže pri meste Kranidi na Peloponéze. Ani v tomto prípade nehlásili nijaké zranenia.