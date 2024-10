Grécki hasiči zaznamenali pokrok v boji proti požiaru na juhu krajiny

Atény 2. októbra (TASR) - Stovky hasičov s pomocou lietadiel a dobrovoľníkov dosiahli výrazný pokrok v boji proti rozsiahlemu lesnému požiaru, ktorý už štyri dni horí na juhu Grécka. Uviedli to v stredu tamojšie úrady, informuje TASR podľa agentúry AP.



Hasiči teraz hasia menšie ohniská požiaru roztrúsené v zničenej oblasti. Plamene podľa satelitných záberov zverejnených gréckou meteorologickou službou zasiahli na polostrove Peloponéz približne 6500 hektárov členitého hornatého terénu. Úrady evidujú dve obete a troch zranených.



Na hasení sa v stredu zúčastnilo približne 570 hasičov, 160 hasičských áut a 11 lietadiel. Pomáhajú aj tri špeciálne lietadlá z Talianska a Chorvátska po tom, ako Atény požiadali o výpomoc Európsku úniu.



Od nedele do utorka bola preventívne nariadená evakuácia viac ako šiestich obcí, hoci hasičom sa podarilo udržať plamene mimo nich. Niekoľko odľahlých budov však bolo poškodených.



Grécko, podobne ako ďalšie juhoeurópske krajiny, trpí každé leto ničivými a často smrteľnými lesnými požiarmi. Tento rok kombinácia sucha súvisiaceho so zmenou klímy, vysokých jarných teplôt a letných horúčav viedla k rekordnému počtu viac ako 4500 požiarov.