Grécki konzervatívci majú na kandidačnej listine odsúdeného Beleriho

Atény 15. apríla (TASR) - Grécka vládnuca konzervatívna strana Nová demokracia (ND) v pondelok zaradila na svoju kandidačnú listinu do júnových volieb do Európskeho parlamentu etnického Gréka z Albánska Frediho Beleriho. TASR informuje na základe správy AFP.



Beleri bol zatknutý 12. mája 2023 pre kauzu kupovania hlasov pred komunálnymi voľbami v albánskom pobrežnom meste Himara. Napriek tomu voľby vyhral. Pretože bol vo vyšetrovacej väzbe, nemohol zložiť sľub starostu a jeho prípad naštrbil vzťahy medzi Albánskom a Gréckom.



Frediho Beleriho 5. marca tohto roka albánsky Špeciálny súd pre korupciu a organizovaný zločin odsúdil na dva roky väzenia za kupovanie hlasov. On sám tvrdí, že jeho zatknutie a celá kauza boli politicky motivované.



"Môj zločin spočíva v tom, že my v Himare chceme byť pánmi zeme našich predkov. Mojím zločinom je, že ma moji krajania zvolili za starostu napriek plánom albánskeho premiéra Ediho Ramu," uviedol po odsúdení Beleri. Albánsky premiér takého slová odmietol ako "nezmysly".



Beleri bol jedným z etnických Grékov, ktorí v decembri 2022 privítali gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa počas návštevy Himary.



Grécka vláda vyjadrila obavy z "nestrannosti súdneho konania". Grécke ministerstvo zahraničných vecí v marcovom vyhlásení označilo jeho dvojročný trest ako "očividne neprimeraný rozsahu údajného trestného činu".



Atény sa minulý rok v máji vyjadrili, že prípad by mohol ovplyvniť úsilie Albánska o vstup do Európskej únie.