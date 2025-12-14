< sekcia Zahraničie
Grécki roľníci pokračujú v blokádach ciest, odmietajú rokovať
Roľníci sú pobúrení dlhým meškaním pri vyplácaní dotácií.
Autor TASR
Atény 14. decembra (TASR) - Protestujúci roľníci v Grécku sú rozhodnutí pokračovať v blokádach ciest druhý týždeň po sebe. Pre zmenu tohto postoja im nestačí nedeľné vyjadrenie premiéra, že vláda je otvorená rokovaniam, píše TASR podľa agentúry AFP.
Roľníci sú pobúrení dlhým meškaním pri vyplácaní dotácií, ktoré spôsobil korupčný škandál a sprenevera v OPEKEPE, gréckej agentúre pre pomoc poľnohospodárom. V sobotu bolo na Kréte v súvislosti s týmito podvodmi zatkli 12 ľudí, čím sa ich počet zvýšil na 37. Ďalšie desiatky sú stíhané na slobode.
Táto nelegálna sieť získala päť a 10 miliónov eur, celková hodnota podvodne vyplatených dotácií dosiahla zhruba 20 miliónov eur od roku 2018. Situáciu roľníkov zhoršuje tlak nízkych cien poľnohospodárskej produkcie, rastúce náklady na energie a zhoršujúce sa klimatické podmienky.
„Obsadzovanie ciest a inej verejnej infraštruktúry, ktorá patrí všetkým... sú činy, ktoré poškodzujú krajinu“ aj „miestne ekonomiky v regiónoch“, uviedol premiér Kyriakos Mitsotakis vo vyhlásení na Facebooku.
Po stretnutí v sobotu popoludní farmárske zväzy odmietli pozvanie premiéra na rokovania v pondelok. Ich zástupcovia minulý týždeň dočasne zablokovali prístav Volos. Strategické miesto infraštruktúry regiónu Tesália je závislé na poľnohospodárskej produkcii a ekonomicky sa zatiaľ nedokázalo zotaviť z rozsiahlej likvidácie hospodárskych zvierat a infraštruktúry spôsobenej búrkou Daniel v roku 2023. V nedeľu tam roľníci pokračovali v blokádach ciest traktormi. Na Kréte v pondelok zablokovali dve hlavné letiská, pričom ich podporovali miestni rybári.
Mitsotakis reagoval slovami: „Nevedieme dialóg ultimátami“ a „riešenia nachádzame rozhovormi“ vrátane „legitímnych požiadaviek“.
Jeho vláda v spolupráci s Európskou prokuratúrou vyšetruje podvod, pri ktorom „zmizla“ európska poľnohospodárska pomoc alebo bola použitá na iné účely. V máji ho odhalila Európska prokuratúra, čo spomalilo vyplácanie dotácií EÚ. Vláda sľúbila, že roľníkom, ktorí nepodvádzali, pridelí dodatočné peniaze.
