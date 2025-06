Grécki rušňovodiči štrajkujú za modernizáciu vlakov a lepšie podmienky

Atény 17. júna (TASR) - Grécki rušňovodiči vstúpili v utorok do 24-hodinového štrajku. Žiadajú rozsiahle zlepšenie bezpečnosti vo vlakovej doprave. Protestnú akciu pritom zorganizovali deň pred plánovaným parlamentným hlasovaní o vyšetrovaní predstaviteľov vlády v súvislosti s najhoršou vlakovou tragédiou v krajine, pri ktorej pred vyše dvoma rokmi zahynulo 57 ľudí, píše TASR podľa agentúry AFP.



Odborový zväz rušňovodičov vyzýva na okamžité zavedenie ochranného európskeho systému ovládania vlakov známeho pod skratkou ETCS i zvýšenie výdavkov na modernizáciu vlakov.



Železničná spoločnosť Hellenic Train oznámila, že premávka spojov bude pre štrajk obmedzená, no nie zastavená.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis už v apríli informoval, že prebieha 15-mesačný projekt „drastickej“ modernizácie vlakových služieb, bezpečnosti a kvality. Súčasťou tohto projektu má byť aj zavedenie systému ETCS, ktorý bude podľa premiérových slov do septembra funkčný „v každom vlaku“ premávajúcom medzi hlavnou železničnou stanicou v Aténach a Solúnom.



Poslanci gréckeho parlamentu majú okrem toho v stredu hlasovať o tom, či dôjde k vyšetrovaniu ministrov v súvislosti s tragickou zrážkou osobného s nákladným vlakom, ku ktorej došlo 28. februára 2023 neďaleko mesta Tempe a vyžiadala si 57 obetí na životoch, prevažne študentov. Na začatie takéhoto vyšetrovania je v 300-člennom parlamente potrebné odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou poslancov.



K zmienenej tragédii došlo na trati medzi Aténami a Solúnom - neďaleko Tempe, respektíve väčšej Larisy. Osobný vlak sa vtedy krátko pred polnocou čelne zrazil s nákladným vlakom, pretože mu omylom povolili jazdu po tej istej koľaji. Oba vlaky išli proti sebe po tej istej koľaji niekoľko kilometrov bez toho, aby bol spustený poplach. Po zrážke nastal na mieste výbuch a požiar. Zhruba tridsať mŕtvych nemalo ani 30 rokov, mnohí z nich boli vysokoškoláci.



Zrážka vyvolala rozsiahle protesty v Grécku i v zahraničí. V súvislosti s ňou je stíhaných viac ako 40 osôb vrátane miestneho prednostu stanice zodpovedného za vypravenie vlakov. Začiatok procesu sa však do konca roka neočakáva.



Vyšetrovanie tragédie viedol grécky štátny úrad HARSIA, pod ktorý spadajú železničné aj letecké nehody. Zrážku pripísal prevažne ľudskému faktoru, zastaranej železničnej infraštruktúre a závažným a pretrvávajúcim systémovým chybám. Podľa znaleckého posudku, ktorý financovali rodiny obetí, nákladný vlak viezol aj nelegálny náklad vrátane výbušných chemických látok, ktoré pri zrážke vzplanuli. Opozícia a príbuzní obetí obviňujú vládu, že po nehode zničila dôkazy, keďže miesto nehody bolo predčasne vyčistené.



Poslanci gréckeho parlamentu medzičasom odhlasovali stíhanie bývalého námestníka ministra civilnej ochrany Christosa Triantopulosa obviňovaného z porušenia svojich povinností v súvislosti s následkami nehody. Opozícia tvrdí, že Triantopulos, ktorého na miesto nehody vyslal premiér, nariadil vyčistenie tohto miesta, čím sa zničili dôležité dôkazy. Triantopulos akékoľvek previnenie popiera.