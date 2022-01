Grécki seniori odmietajúci očkovanie budú musieť platiť pokuty

Atény 13. januára (TASR) - Obyvatelia Grécka vo veku 60 a viac rokov, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať proti covidu, budú musieť platiť každý mesiac 100-eurovú pokutu. Opatrenie začne platiť od nedele, oznámila vo štvrtok grécka vláda.



Grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris zároveň uviedol, že s testovaním na nový koronavírus pomôže aj armáda. V blízkosti kasární bude podľa jeho slov zriadených ďalších 50 bezplatných testovacích miest. K takémuto kroku pristúpila vláda v dôsledku dlhých radov, aké sa kvôli testovaniu tvorili pred lekárňami.



Ministerstvo zdravotníctva už v stredu oznámilo, že sa rozhodlo do 23. januára predĺžiť epidemiologické obmedzenia týkajúce sa barov a reštaurácií. Konkrétne ide o limitovaný počet zákazníkov, ktorí môžu sedieť pri jednom stole a tiež zákaz púšťania hudby v týchto prevádzkach.



Grécke zdravotníctvo čelí v ostatných týždňoch čoraz väčšiemu náporu pre šírenie vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron. Od začiatku nového roka v tejto krajine denne pribúda 20.000 až 50.000 prípadov nákazy.



Grécka vláda sa tak rozhodla povolať do štátnych nemocníc približne 90 lekárov zamestnaných v súkromných inštitúciách. Ide najmä o anestéziológov a pľúcnych špecialistov, uvádza agentúra DPA. Počnúc štvrtkom začali pôsobiť v štátnych nemocniciach prevažne na severe Grécka.



Vláda už v novembri takto do štátnych zdravotníckych zariadení v Solúne povolala desiatky lekárov zo súkromných nemocníc. Takýto krok jej umožňuje legislatíva z roku 2020, ktorá vznikla v reakcii na rozsah epidémie v krajine. V súlade s predmetným zákonom hrozia postihy lekárom, ktorí by takýto presun odmietli.