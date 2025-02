Grécki vyšetrovatelia: Najhoršiu vlakovú nehodu spôsobila séria chýb

Atény 27. februára (TASR) - Za najtragickejšie vlakové nešťastie v Grécku, ku ktorému došlo pred takmer dvoma rokmi a ktoré si vyžiadalo 57 životov, údajne môžu ľudský faktor, zastaraná železničná infraštruktúra i závažné systémové chyby. Vyplýva to z dlho očakávanej správy z vyšetrovania nehody, ktorú zverejnili vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Správa z vyšetrovania má 178 strán a vyšla deň pred generálnym štrajkom a masovými protestmi plánovanými na druhé výročie tejto tragédie z 28. februára 2023. K nehode, pri ktorej zahynulo 46 cestujúcich a 11 zamestnancov vrátane rušňovodičov oboch vlakov, došlo neďaleko mesta Tempe, respektíve väčšej Larisy, približne na polceste medzi Aténami a Solúnom.



Väčšina z obetí zahynula priamo pri zrážke, no sedem ľudí zomrelo až pri následnom požiari, uviedol v správe štátny úrad HARSIA, ktorý má na starosti vyšetrovanie bezpečnosti železničnej aj leteckej dopravy.



Vyšetrovatelia tvrdia, že chybou výpravcu bol osobný vlak nasmerovaný na rovnakú koľaj ako protiidúci nákladný vlak. Poukázali tiež na slabú odbornú prípravu niektorých zamestnancov, ich nedostatok a tiež na upadajúci a podfinancovaný železničný systém, v ktorom chýbajú bezpečnostné kontroly na automatickej báze. Železniciam, ministerstvu dopravy aj prevádzkovateľovi nákladného vlaku adresovali dovedna 17 odporúčaní, uvádza agentúra Reuters.



Šéf HARSIA Christos Papadimitriu pre AP uviedol, že žiadna takáto nehoda sa nestane náhodou, no prispeli k nej kumulatívne faktory vrátane ľudských chýb rušňovodiča či prednostu stanice. Majú však podľa jeho slov existovať bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabránia, aby k takejto nehode vôbec došlo a ktoré podľa jeho slov grécka železničná infraštruktúra stále v dostatočnej miere nemá.



Vláda v reakcii uviedla, že uvedené závažne nedostatky vrátane nízkeho počtu železničných zamestnancov či tvrdení o podfinancovaní celého sektora bude riešiť. Zároveň poukázala na to, že zistenia nepotvrdili obvinenia opozície, podľa ktorej mala vláda brániť vo vyšetrovaní a zatajovať dôkazy. Vláda sa dostávala pod tlak a čelila masovým protestom aj pre zdĺhavosť vyšetrovania.



Úrad HARSIA však vznikol až koncom roka 2023 a tragédiu začal vyšetrovať v marci 2024, teda vyše rok po tom, ako sa stala. Podľa Reuters to znamená, že sa musel z veľkej časti spoliehať na už zozbierané informácie.



V súvislosti plánovanými piatkovými masovými protestmi nasadia len v aténskych uliciach 5000 policajtov a očakáva sa rozsiahle narušenie všetkých druhov dopravy i verejných služieb.



Súdne vyšetrovanie kauzy by sa malo skončiť ešte v tomto roku. Tragédiu nezávisle vyšetrovali aj experti, ktorých oslovili rodiny zosnulých. Tí tvrdili, že nákladný vlak prevážal nelegálny a nenahlásený náklad výbušných chemikálií, v dôsledku čoho došlo po zrážke k explózii a požiaru, ktoré prispeli k vysokému počtu obetí.



Úrad HARSIA vo svojich zisteniach nevylúčil, že výbuch mohla spôsobiť prítomnosť "neznámeho paliva".