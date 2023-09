Grécko a Izrael vyvíjajú AI na rýchlu detekciu lesných požiarov

Nikózia 4. septembra (TASR) – Grécko spolupracuje s Izraelom na vývoji technológie umelej inteligencie (AI) na včasnú detekciu lesných požiarov. Vyplýva to z pondelkového vyhlásenia gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Grécky premiér po stretnutí so svojím izraelským náprotivkom Benjaminom Netanjahuom a prezidentom Cypru Nikosom Christodulidesom v cyperskej Nikózii skonštatoval, že Izrael by mohol spolupracovať s Európskou úniou v záujme lepšej koordinácie spoločného postupu proti požiarom.



Izrael a Cyprus patria medzi krajiny, ktoré do Grécka vyslali hasičské lietadlá na boj proti plameňom. Požiare v Grécku zúria už dva mesiace. Rozsiahly lesný požiar, ktorý horí na severovýchode krajiny si vyžiadal už 20 obetí, pravdepodobne migrantov.



Premiér Mitsotakis vyhlásil, že Grécko by mohlo poskytnúť svoje územie na testovanie izraelskej technológie založenej na AI, ktorá by mala pomáhať včasnej detekcii lesných požiarov. "Už s Izraelom rokujeme o riešeniach na báze AI, ktoré nám umožnia rozpoznávať lesné požiare v ranom štádiu," dodal.



"Tu ide skutočne o jednu z oblastí, pri ktorej nepochybne platí, že spoločne sme silnejší," komentoval Netanjahu možnú spoluprácu s Gréckom a Cyprom pri rozvíjaní technológií AI.



Trojica lídrov okrem toho rokovala aj o využití ložísk zemného plynu objaveného v izraelských a cyperských vodách Stredozemného mora. Podľa Netanjahua by malo rozhodnutie o jeho exporte na svetové trhy padnúť počas nasledujúcich troch až šiestich mesiacov.



Účastníci rokovaní v Nikózii prejavili záujem aj o iný projekt – podmorský elektrický kábel dlhý 2000 kilometrov, ktorý by navzájom prepojil elektrické siete Izraela, Cypru a pevninskej časti Grécka.



Energetika je nosnou témou stretnutí lídrov Grécka, Cypru a Izraela, ktoré prebiehajú už od roku 2016.