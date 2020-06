Grécko a Taliansko podpísali dohodu o námornej hranici

Atény 9. júna (TASR) – Grécko a Taliansko dnes podpísali dohodu o vzájomnej námornej hranici v Iónskom mori. Grécko sa tým snaží posilniť svoju pozíciu v územnom spore s Tureckom, píše agentúra AFP.



"Dnes je dobrý deň pre Grécko, Taliansko, Európu aj celé Stredomorie," uviedol v stanovisku grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. "Dúfame, že dohody rovnakého typu uzatvoríme aj s ostatnými krajinami v oblasti," dodal.



Utorková dohoda je novelizáciou dohody z roku 1977. Jej podpis je podľa AFP súčasťou diplomatickej snahy Atén odpovedať na údajnú agresívnu expanziu Turecka v Stredozemnom mori.



Ankara minulý rok podpísala kontroverznú dohodu s Líbyou, v ktorej si nárokuje veľké územie Stredozemného mora. Analytici si krok vysvetľujú ako snahu zlepšiť svoju pozíciu v boji o zásoby plynu v regióne. Atény dohodu odmietajú a tvrdia, že nerešpektuje námornú zónu ostrova Kréta.



V piatok Turecko oznámilo, že s ťažbou uhľovodíkov v Stredozemnom mori začne do troch až štyroch mesiacov. Grécko však ťažbu nepovažuje za legálnu.



Grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias vysvetlil, že nová grécko-talianska dohoda potvrdzuje staršiu dohodu z roku 1977, podľa ktorej majú jednotlivé ostrovy právo na vlastnú námornú zónu. Turecko naopak toto právo ostrovov popiera.



"Naša krajina sa urýchlene snaží vymedziť námorné hranice so všetkými našimi susedmi v súlade s medzinárodným právom," dodal Dendias.



Dohoda takisto upravuje rybárske práva. Plné znenie dokumentu však nebolo bezprostredne po oznámení jej podpisu dostupné. S aktivitami Turecka nesúhlasí ani ďalšia členská krajina Európskej únie v oblasti - Cyprus.



Grécko tento rok podpísalo s Cyprom a Izraelom dohodu o plynovode EastMed, ktorý by mal prepravovať zemný plyn z východného Stredomoria do Grécka.