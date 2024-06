Grécko bojuje s intenzívnou sezónou lesných požiarov

Atény 29. júna (TASR) - Severne od Atén sa v sobotu popoludní vznietil lesný požiar, a to v súvislosti so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v šiestich gréckych regiónoch. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Podľa zdrojov hasičského zboru vypuklo od úsvitu v celej krajine 40 lesných požiarov s rýchlosťou vetra presahujúcou 100 kilometrov za hodinu.



"Vo všeobecnosti prevládajú ťažké a nebezpečné podmienky," uviedol na mimoriadnom tlačovom brífingu hovorca hasičov.



Grécko, ktoré je zvyknuté na horúce letá, zápasí po najteplejšej zime a najprudšej vlne horúčav v histórii s náročným obdobím lesných požiarov, pričom teplota vzduchu dosahuje až 44 stupňov Celzia.



Silný vietor a početné stĺpy vysokého napätia v oblasti hory Parnitha - známej ako "pľúca Atén" - bránia použitiu hasiacich lietadiel. S požiarmi pomáhajú bojovať posily z regiónov Tesália, Epirus a Stredná Makedónia, ako aj dobrovoľní hasiči.



Silný vietor posúva plamene smerom k už predtým spáleným oblastiam hory Parnitha, ďalej od obytných zón. Vietor zaniesol dym aj do centra Atén.



Prostredníctvom tiesňového čísla bola ľuďom v blízkom okolí zaslaná správa, aby boli z dôvodu požiarov v pohotovosti.



Mapa prognóz požiarneho nebezpečenstva, ktorú na nedeľu vydalo ministerstvo civilnej ochrany, predpovedá veľmi vysoké riziko požiarov (kategória štyri) pre regióny Atika, Peloponéz, Kréta, Severný Egeis, Južný Egeis a Stredné Grécko.



Ďalší požiar vypukol v sobotu popoludní zhruba 20 kilometrov severozápadne od Atén v oblasti Lakka Katsari, zatiaľ čo úrady úspešne zvládli požiar pri meste Keratea na juhovýchode krajiny, ktorý viedol k evakuácii dvoch dedín.



Minulý rok po prudkých dvojtýždňových horúčavách nasledovali ničivé lesné požiare, pri ktorých zahynulo 20 ľudí. Podľa Národného observatória v Aténach (NOA) plamene pohltili takmer 175.000 hektárov lesa a poľnohospodárskej pôdy.



Lesné požiare sú v tejto stredomorskej krajine bežné, ale v uplynulých rokoch sú čoraz ničivejšie, pretože letá sú teplejšie, suchšie a veternejšie, čo vedci spájajú s dôsledkami zmeny klímy.