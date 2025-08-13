< sekcia Zahraničie
POŽIARE V GRÉCKU: Situácia je obzvlášť nebezpečná pri meste Patras
Do hasenia v celej krajine sa momentálne zapája asi 5000 hasičov.
Autor TASR
Atény 13. augusta (TASR) - Grécko momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov. Len v priebehu utorka tam vypuklo 82 nových požiarov, uviedol v stredu šéf združenia gréckych hasičov Kostas Tsingas. Ich hasenie sťažuje silný vietor, pretrvávajúce sucho i horúčavy, píše TASR podľa agentúry DPA.
Požiare si v uplynulých dňoch vyžiadali aj evakuácie a dramatické záchranné operácie. Tsingas označil utorňajší počet nových požiarov za „mimoriadne vysoký“.
Situácia je obzvlášť nebezpečná v blízkosti mesta Patras na Peloponézskom polostrove, na ktorom horia až dva veľké požiare, hoci jeden z nich je už viac pod kontrolou. V utorok tam evakuovali miestne zdravotnícke stredisko, uvádza spravodajkyňa agentúry AFP. V regióne Achaia, do ktorého patrí aj Patras, evakuovali v priebehu utorka aj približne 20 dedín.
Rozsiahle požiare vyčíňajú aj v regióne Preveza na severozápade krajiny, ako aj na ostrovoch Zakynthos a Chios. Na ostrove Chios zachránila pobrežná stráž desiatky ľudí z dediny Limnia, kde bol dym veľmi hustý. Silný vietor okrem toho rozfúkal množstvo uhlíkov, z ktorých môže podľa hasičov aj do niekoľkých minút vzbĺknuť nový požiar.
Do hasenia v celej krajine sa momentálne zapája asi 5000 hasičov. Podľa Tsingasa sú už značne vyčerpaní. Od svitania boli v zasiahnutých oblastiach znovu nasadené aj desiatky hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Podľa hovorcu hasičov bolo v priebehu utorka prevezených do nemocnice 15 hasičov.
Grécko požiadalo o pomoc s hasením partnerov v EÚ a so žiadosťou o štyri hasičské lietadlá sa obrátilo aj na mechanizmus civilnej ochrany Únie. V priebehu stredy sa na západe krajiny vrátane severozápadu Peloponézu čakávajú teploty blížiace sa k 40 stupňom Celzia. Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) zhorelo v Grécku len v tomto roku už viac ako 22.000 hektárov porastov.
Sucho, horúčavy a silný vietor podnecujú v týchto dňoch lesné požiare aj v ďalších európskych krajinách vrátane Španielska, Portugalska, Čiernej Hory či Albánska.
