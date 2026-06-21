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Grécko bojuje s prvým veľkým lesným požiarom v tomto roku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar vypukol popoludní v blízkosti dvoch obcí v južnej časti ostrova a hasiči vyzvali obyvateľov, aby túto oblasť opustili.

Autor TASR
Atény 21. júna (TASR) — Na gréckom ostrove Eubója vypukol v sobotu rozsiahly lesný požiar, v dôsledku ktorého nariadili tamojšie úrady preventívne evakuácie. Silný vietor totiž hnal plamene smerom k obývaným oblastiam. Agentúra DPA uvádza, že ide o prvý veľký lesný požiar v Grécku v tomto roku, píše TASR.

Požiar vypukol popoludní v blízkosti dvoch obcí v južnej časti ostrova a hasiči vyzvali obyvateľov, aby túto oblasť opustili.

Podľa správ médií bolo do boja s požiarom nasadených približne 120 hasičov, 35 hasičských vozidiel, sedem vrtuľníkov a osem lietadiel.

K šíreniu požiaru prispel aj silný vietor, ktorý má podľa predpovedí pretrvávať aj v nedeľu.

Ostrov Eubója zasiahli rozsiahle lesné požiare aj v minulosti. Požiar v roku 2021 zničil desaťtisíce hektárov lesa a doteraz predstavuje jednu z najhorších katastrof v jeho dejinách.
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