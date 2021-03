Grécko bude chcieť potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test

Atény 9. marca (TASR) - Grécko je pripravené cez leto privítať turistov, ktorí budú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, preukážu sa potvrdením o protilátkach alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Uviedol to v utorok grécky minister pre turizmus Harry Theocharis, ktorého citovala agentúra Reuters.



Turistický ruch, ktorý predstavuje významný zdroj príjmov pre grécku ekonomiku, utrpel počas pandémie koronavírusu výrazné škody. Grécka vláda aj preto presadzuje zavedenie európskeho očkovacieho preukazu, ktorý by zjednodušil cestovanie pre občanov EÚ, približuje Reuters.



"Grécko má pripravený kompletný protokol pre leto 2021," prihovoril sa minister účastníkom svetového veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín priamo z aténskej Akropoly. Letná turistická sezóna by v Grécku mala odštartovať už v polovici mája.



Minister však pripomenul, že všetci návštevníci sa musia počas dovolenky pripraviť na náhodné testovanie na prítomnosť nového koronavírusu.



V rámci príprav na letnú turistickú sezón budú prioritne očkovaní aj zamestnanci gréckeho sektoru služieb, ktorí dostanú vakcínu hneď po občanoch z najrizikovejších skupín.



V Grécku od začiatku pandémie zaznamenali už viac ako 209.000 nakazených a takmer 7000 úmrtí. Epidemiologická situácia je tam však o niečo lepšia než vo väčšine ostatných európskych krajín.